Colonnese: "Akanji per Pavard, l'Inter ci ha guadagnato. Acerbi un totem, va tenuto stretto"

Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha concesso un'intervista a Tuttosport per parlare dell'attualità nerazzurra. Queste le sue dichiarazioni sugli uomini di Chivu: "Stanno giocando bene e ho notato che si è creata una forte unione di gruppo. Vedo lo spogliatoio contento di Chivu, con tutti i giocatori che mi sembrano molto più coinvolti nel progetto. Cristian sta facendo maggior turnover, dando spazio un po’ a tutti e facendo sentire ogni elemento protagonista".

Su Akanji e il suo exploit immediato, Colonnese ha aggiunto: "Ero sicuro del valore dello svizzero; perciò non sono affatto sorpreso del suo avvio brillante. Anzi, le dico di più: l’Inter ci ha guadagnato dal cambio con Pavard. L’addio del francese tra l’altro non si è neanche notato; mentre Akanji ha dato maggior solidità e temperamento al reparto difensivo. Lo vedo più forte e strutturato, tanto che è sempre uno dei migliori nonostante sia arrivato a Milano l’ultimo giorno di mercato. In più l’ex City ha ottimi piedi e sa accompagnare l’azione dalle retrovie: caratteristica questa che mancava al suo predecessore".

Infine, una battuta su Acerbi: "Francesco dietro resta un totem, nonché uno dei leader della squadra. Bisogna tenerselo stretto, al di là della questione anagrafica. Quando gioca bene Acerbi, l’Inter gira al massimo. Non può essere un caso".