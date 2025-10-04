Momento delicato per Baroni all'Olimpico, i tifosi della Lazio gli dedicano un coro e lui ringrazia
Momento estremamente delicato per Marco Baroni, impegnato oggi col suo Torino all'Olimpico contro la Lazio, e per il quale già da giorni persistono rumors negativi in merito alla permanenza sulla panchina.
Ad ora il Torino - quando siamo giunti circa al 70' della partita - è ancora sotto 2-1 (vantaggio iniziale di Simeone prima della doppietta di Cancellieri), ma nel frattempo lo stesso Baroni all'inizio della seconda frazione di gioco ha incassato il sostegno - seppur per pochi secondi - dei suoi vecchi tifosi della Lazio, i quali hanno intonato dei cori l'attuale tecnico granata. Lo stesso Baroni ha poi ringraziato la curva della Lazio.
