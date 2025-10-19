Como, Perrone: "Mentalità vincente, possiamo vincere con qualsiasi avversario"
Maximo Perrone, centrocampista del Como, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sulla Juventus: "Sappiamo qual è il nostro gioco, a prescindere dall'avversario: abbiamo appreso questa mentalità vincente e pensiamo di poter vincere contro chiunque. Il mister mi chiede sempre di migliorare, ci provo anche in partite come queste con le grandi squadre".
