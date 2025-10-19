Parma, Delprato: "Marassi campo difficile. I risultati arriveranno"

Tra pochi minuti a Marassi, Genoa-Parma. Gli emiliani, a quota 5 punti, vogliono riscattare la sconfitta con il Lecce e allontanarsi dalla zona calda.

Per Cuesta due cambi rispetto alla squadra vista col Lecce. Da capire il modulo se 3-5-2 o 4-2-3-1. Tutto dipende dalla posizione di Almqvist che sostituisce l'infortunato Valeri. Lo svedese potrebbe agire a tutta fascia a sinistra o sotto le due punte con la difesa a 4. A centrocampo si rivede Estevez dal 1'.

Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, ha parlato il capitano dei crociati Enrico Delprato. Queste le sue parole.

"Serve continuità, poi arriveranno i risultati. Ogni partita è difficile, col Lecce pensavamo di portare punti a casa e non e stato cosi. Marassi è uno degli stadi più difficili. Serve intensità perché loro hanno raccolto meno di quello che meritavano".

Come spieghi gli 0 gol in trasferta?

"Avremmo voluto fare gol, le occasioni ci sono state. Forse è mancata un po' di fortuna".