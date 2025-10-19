Sacchi consola la Roma: "Il ko con l'Inter è un dramma. Bonny? Attaccante moderno"

L'ex allenatore del Parma, del Milan e della Nazionale Italiana, Arrigo Sacchi, fra le colonne de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua in merito alle partite giocate nel sabato di Serie A.

Sulla vittoria dell'Inter, ha spiegato: "Il successo dell’Inter, autorevole per il modo in cui ha condotto la partita, ha dimostrato che i nerazzurri sono in netta crescita. Piano piano si sta cominciando a vedere il lavoro di Cristian Chivu che non deve aver trascorso un periodo tranquillo appena è sbarcato sulla panchina al posto di Simone Inzaghi".

Riguardo al protagonista della partita dell'Olimpico: "E poi c’è Bonny che, prestazione dopo prestazione, mi sta convincendo sempre di più: attaccante moderno, che gioca con la squadra e per la squadra, che sa pressare e sa attaccare gli spazi, e che è capace anche di buttarla dentro".

Poi un pensiero alla Roma: "Per i giallorossi, che sono al primo campionato con Gasperini, questa sconfitta non deve certo essere motivo di dramma o di depressione. C’è molto da lavorare, ma questo si sa, e a Gasperini non mancherà la volontà per mettere sotto torchio i suoi ragazzi. In pochi mesi ha già costruito una squadra che sta lì davanti in classifica, che conosce i principi di gioco, e dunque bisogna essere soddisfatti di ciò che finora si è raggiunto"".