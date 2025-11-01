Fiorentina, piove sul bagnato: lesione di primo grado al retto femorale per Gosens

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha reso noto l'esito degli esami a Robin Gosens dopo il problema fisico degli scorsi giorni: "Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato contro l’Inter.

Le indagini eseguite hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e sarà rivalutato nel corso della sosta".