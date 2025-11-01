Milan, Allegri: "Roma prima con merito, c'è l'impronta di Gasperini". Le parole su Dybala

'Dybala sa giocare veramente, quando tira sbaglia poco'

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - "Gasperini ha dato subito un'impronta caratteriale e tattica alla Roma come fatto all'Atalanta. Hanno ottimi giocatori. Sarà una partita difficile, nel 2025 la Roma è la squadra che ha vinto di più in trasferta. Subiscono pochi gol, ne hanno subiti solo quattro, mentre noi nelle ultime tre ne abbiamo subiti sempre. Dobbiamo invertire questa tendenza.

Loro sono meritatamente al primo posto": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro la Roma. Nella sfida di domani sera a San Siro, l'allenatore rossonero incontrerà una vecchia conoscenza, Paulo Dybala: "Le sue qualità tecniche non le scopriamo ora. A Torino è arrivato a 21 anni, sa veramente giocare a calcio e quando tira difficilmente sbaglia". (ANSA).