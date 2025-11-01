Napoli, Buongiorno al 45': "Partita difficile, ma lo sapevamo. Dobbiamo vincere i duelli"
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo col Como: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, dobbiamo essere bravi a vincere i duelli a centrocampo per segnare".
