Parma, Cuesta 'sfida' il Bologna: "C'è tantissimo rispetto, ma non temo nessuno"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Bologna. Tanti gli argomenti trattati, tra cui la posizione che può ricoprire in campo Bernabé: "Il punto di partenza è che deve aiutare al massimo la squadra e lo sta facendo, quello è positivo. Noi proveremo tutti ad alzare il livello e lui ci sta dando molto anche a livello offensivo, magari non si vede ma è così.

Dobbiamo aiutarlo ad arrivare di più negli ultimi trenta metri e avere possibilità di concretizzare, aumentandone la frequenza. Mezzala? Sì, sia a destra che a sinistra. Sta facendo bene in questo ruolo e può darsi che ci sia continuità".

Riguardo agli avversari, invece, dichiara: "Non temo nessuno, c'è rispetto tantissimo perché sono una squadra veramente forte con tante individualità, non potrei dire solo una. E noi proveremo a fare la nostra partita con il massimo rispetto, ma anche con tutta la fiducia del mondo e con la voglia di fare una prestazione che anche porti i nostri tifosi con noi. Alla fine un derby è una partita molto importante per noi, adesso abbiamo la possibilità di giocare due volte al Tardini, ci sentiamo veramente comodi lì e vogliamo competere con loro".