Virtus Entella-Empoli, le formazioni ufficiali: sfida a distanza Fumagalli-Pellegri

Arrivano le formazioni ufficiali di Virtus Entella-Empoli, match delle ore 17:15 valido per l'11ª giornata del campionato di Serie B.

Diavoli Neri in campo con novità a centrocampo e in attacco: rispetto al ko di Frosinone in mediana trovano spazio Benali e Dalla Vecchia la posto di Nichetti e Karic, mentre Franzoni partirà alle spalle del tandem offensivo composto da Fumagalli e Russo. Toscani che invece, scelgono Ilie a supporto di Pellegri in avanti.

Virtus Entella (3-4-1-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario, Franzoni: Fumagalli, Russo. Allenatore: Chiappella.

Empoli (3-4-1-2): Fulignati; Curto, Obaretin, Guarino; Moruzzi, Belardinelli, Yepes, Ghion, Carboni; Ilie, Pellegri.Allenatore: Dionisi.