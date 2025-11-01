Di Francesco cauto sulla Fiorentina: "Gara più ostica, sanno affrontare anche le difficoltà"

"Fiorentina in crisi? Io la vedo più ostica". Eusebio Di Francesco non si fida della squadra viola, che con il suo Lecce affronterà domani al Franchi in quello che di fatto è un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. I gigliati hanno infatti 4 punti, 2 in meno rispetto alla formazione salentina. Oltre ai deludenti risultati e alla traballante posizione del tecnico Stefano Pioli, in mattinata è arrivato l'annuncio dell'addio del ds Daniele Pradé.

Nonostante tutte queste difficoltà, il mister dei giallorossi non ha certo intenzione di sottovalutare il match: "Dall'altra parte c'è il desiderio di fare risultato a tutti i costi, ma è un desiderio che abbiamo anche noi. Dall'altra parte ci sono giocatori esperti come Dzeko e Kean, abituati ad affrontare situazioni anche difficoltose. Ma alla fine le risposte le dà il campo. Nella gara dovremo avere equilibrio, sotto tutti i punti di vista".

Il comunicato della Fiorentina su Pradé

"ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. "A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.