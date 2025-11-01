Modena, Sottil: "Vogliamo tornare in campo per riscattare il ko nel derby"

Il Modena capoclassifica in Serie B tornerà in campo domani al 'Braglia' per la sfida dell'11ª giornata contro la Juve Stabia.

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico dei Canarini, Andrea Sottil, ha presentato i temi della sfida:

“E’ dispiaciuto a tutti per il risultato di Reggio, abbiamo analizzato la partita con lo staff e colto tutti gli aspetti da migliorare. Siamo molto vogliosi di rigiocare, ho visto i ragazzi molto sereni, ma allo stesso tempo molto accesi, scalpitano perchè arrivino le ore 15 di domani.

La Juve Stabia è una squadra che ha mantenuto quasi lo stesso organico dell’anno scorso e ha fatto la semifinale playoff. E’ un avversario di tutto rispetto, che ha perso una partita. La rispetteremo con umiltà, hanno una forte identità e sarà una bella sfida. Non entro nei fatti extra-calcio ma è un dato di fatto che nel turno infrasettimanale hanno giocato tutti tranne loro e secondo me non è normale, ma lo accettiamo e ci siamo preparati per fare la nostra prestazione.

I nostri tifosi sono un valore aggiunto, vanno sempre rispettati e si va sotto la curva anche nei momenti in cui non si vince. A Reggio sono venuti in tanti e hanno applaudito alla fine nonostante il risultato negativo in una partita molto sentita: questo gli fa onore ed è piaciuto tanto a me e ai ragazzi. Domani abbiamo già un’occasione nella nostra fortezza, con 100 minuti davanti per fare una grande prestazione e un risultato importante”.