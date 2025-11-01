Serie B, 11ª giornata: Frosinone e Sudtirol in vantaggio con un gol poco prima del 45'
Sono appena terminati i primi 45' di gioco dei due match iniziati alle ore 15 e validi per l'11ª giornata di Serie B. Al momento sia Carrarese-Frosinone sia Padova-Sudtirol vedono il vantaggio delle formazioni ospiti, entrate andare in gol negli ultimi cinque minuti della frazione con Calò e Merkaj
Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B, 11ª GIORNATA
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
In corso
Carrarese-Frosinone 0-1
41' rig. Calò
Padova-Sudtirol 0-1
43' Merkaj
Sabato 1° Novembre
Ore 17:15 - Virtus Entella-Empoli
Ore 19:30 - Palermo-Pescara
Domenica 2 Novembre
Ore 15:00 - Bari-Cesena
Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia
Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia
Ore 17:15 - Monza-Spezia
Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova