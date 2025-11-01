Serie B, 11ª giornata: Frosinone e Sudtirol in vantaggio con un gol poco prima del 45'

Sono appena terminati i primi 45' di gioco dei due match iniziati alle ore 15 e validi per l'11ª giornata di Serie B. Al momento sia Carrarese-Frosinone sia Padova-Sudtirol vedono il vantaggio delle formazioni ospiti, entrate andare in gol negli ultimi cinque minuti della frazione con Calò e Merkaj

Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B, 11ª GIORNATA

Avellino-Reggiana 4-3

21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

In corso

Carrarese-Frosinone 0-1

41' rig. Calò

Padova-Sudtirol 0-1

43' Merkaj

Sabato 1° Novembre

Ore 17:15 - Virtus Entella-Empoli

Ore 19:30 - Palermo-Pescara

Domenica 2 Novembre

Ore 15:00 - Bari-Cesena

Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia

Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia

Ore 17:15 - Monza-Spezia

Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova