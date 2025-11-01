Verona, Zanetti: "Inter fra le top 5 in Europa". Poi aggiunge: "Niente brutte figure"

"Dell'Inter è anche inutile parlarne: è fra le top 5 in Europa, ai livelli massimi in tutti i valori. Dobbiamo pensare poco a loro e molto a quello che possiamo fare noi. Ci serve una super prestazione anche per arrivare con la testa giusta a delle sfide che arrivano dopo che per noi sono fondamentali". Non usa giri di parole Paolo Zanetti, alla vigilia del match contro i nerazzurri di Chivu.

Fare risultato contro l'Inter, reduce dal netto 3-0 rifilato alla Fiorentina e a -3 dalla coppia di testa formata da Napoli e Roma, sembra una missione impossibile per il Verona. Tuttavia, Zanetti crede nella possibile impresa a patto di vedere in campo l'atteggiamento migliore: "Ho detto ai ragazzi che vorrei il Verona che ho visto contro la Juventus, contro la Roma. Non è servito per fare qualcosa di incredibile, ma con la Juventus per esempio abbiamo centrato un punto importante.

Non vogliamo fare figure, deludere la nostra gente in questo momento di difficoltà in cui ci sta aiutando. Vogliamo dare il 100%, di fronte poi ci sarà una squadra che ha un livello che non c'entra niente con il nostro. Fa un altro campionato, è la squadra in assoluto più attrezzata in Italia secondo me".