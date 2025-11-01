Bari-Cesena, i convocati di Caserta: torna Nikolaou. Assenti Kassama e Vicari

Attraverso i propri canali ufficiali il Bari ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Fabio Caserta per la gara di domani contro il Cesena per l'11ª giornata del campionato di Serie B.

Per la sfida ai romagnoli il tecnico biancorosso ritrova Nikolaou, ma dovrà fare a meno di Kassama, non al meglio, e di Vicari.

Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini

Difensori: Burgio, Meroni, Dickamann, Pucino, Nikolaou, Mavraj, Dorval

Centrocampisti: Castrovilli, Darboe, Pagano, Bellomo, Maggiore, Braunoder, Verreth

Attaccanti: Gytkjaer, Moncini, Antonucci, Rao, Pereiro, Partipilo, Cerri

Sul match Caserta si è espresso nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia. Eccone uno stralcio: "Il Cesena è una squadra che sta bene. Ha una chiara identità, è vero che prende qualche gol di troppo ma ne fa anche tanti. Sta facendo un avvio di campionato molto positivo. Noi abbiamo lavorato sui nostri concetti cercando di andare a ritrovare quella lucidità e quell'equilibrio giusto che servono a questa squadra soprattutto in fase di possesso. Il Cesena è allenato da una grandissima persona. A Bari ha fatto un percorso importantissimo, anche quest'anno è la squadra la chiara identità dell'allenatore. Sicuramente quando alleni più di un anno in una piazza, il lavoro è facilitato almeno all'inizio perché ci sono tanti giocatori dell'anno scorso".