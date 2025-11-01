Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Avellino, Biancolino: "Ancora una volta reazione da gruppo vero, abbiamo qualità e carattere"

Luca Esposito
Oggi alle 15:42Serie B
Luca Esposito
fonte avellinotoday

Dopo la vittoria per 4-3 contro la Reggiana, il tecnico dei biancoverdi, Raffaele Biancolino, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi nella Mixed Zone, esprimendo soddisfazione per la reazione mostrata, la mentalità vincente e la crescita complessiva del gruppo: "Dobbiamo proseguire su quanto di buono abbiamo fatto nell’ultima partita, dare continuità al nostro gioco e proseguire nel conquistare i punti che ci competono. La reazione? È un segnale importante, che riscontro quotidianamente in allenamento. È quello che ho sempre cercato da questa squadra. Come ripeto spesso, questa è una formazione dotata di qualità e carattere: non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione, né l’intensità. Dobbiamo mantenere alto il nostro livello e restare focalizzati sull’obiettivo.

Voglio che ogni giocatore mi metta nelle condizioni di avere dei dubbi in fase di formazione, lo chiedo sempre in allenamento. Infatti, faccio i complimenti a tutta la squadra per il gol realizzato: era una situazione provata e costruita in settimana, l’abbiamo interpretata al meglio e concretizzata in gara. Non amo soffermarmi sui singoli, ma questo dimostra che abbiamo scelto giocatori di qualità, da cui ci aspettiamo tanto. Vale per Roberto e per tutti: la nostra forza e mentalità devono partire proprio da qui".

