Torino, Baroni: "Ho grande visione su Casadei. Biraghi? E' un titolare e un capitano"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, in vista del match contro il Pisa, il tecnico del Torino Marco Baroni si è soffermato su alcune individualità tra cui Cesare Casadei: "Ho grande visione su di lui, è un giocatore di spazio: deve avere questa visione, sta bene fisicamente e si sta costruendo nel ruolo. Deve portare la sua presenza in ogni fase della gara, ha le qualità per farlo. Ho fiducia nel suo miglioramento, ho visto un ragazzo partecipe e convinto. Spero di portarlo alla mia visione, che è molto alta".

In evidenza Tameze, soprattutto per la sua duttilità tattica che gli consente di poter giocare in difesa oltre che a centrocampo: "Tameze sta molto bene. Non è che voglio cambiare ruolo ai giocatori, ci sono diversi fattori: la necessità, il miglioramento della squadra, oppure la compatibilità del giocatore con la variazione del ruolo, e poi la disponibilità. Ho giocatori disponibili, quando faccio cose del genere è perché parto da una convinzione e poi la condivido con il calciatore"

Dopo il passaggio al 3-5-2, uno degli elementi più penalizzati sembra essere Biraghi. Baroni però assicura l'ex giocatore della Fiorentina: "Oltre ad essere un titolare, lo considero un capitano. Ha un percorso importante, con il suo lavoro e con dedizione riesce a essere contagioso e d'esempio ai più giovani. Massima fiducia in lui: ho giocatori in questo ruolo, che è dispendioso, e chi non parte poi entra. Non esiste di certo un problema Biraghi".