Fiorentina, l'addio di Pradè e un possibile ritorno che (al momento) resta solo un pensiero

Diciamolo subito. Non è una notizia, ma una semplice annotazione. Nel mare magnum in cui si trova la Fiorentina in questo momento, i colpi di scena non sono da escludere a prescindere, anche se al momento le cose a breve termine sembrano ben tracciate. Fuori il direttore sportivo Daniele Pradè, avanti (per adesso) con Stefano Pioli in panchina. Almeno fino alla gara di domani contro il Lecce, che per forza di cose misurerà la temperatura di casa viola.

L'annotazione dicevamo. Perché di annotazione si tratta. Non si sa mai, di questi tempi, meglio ribadire una volta in più. Perché se c'è un nome che più di Pradè - o almeno allo stesso modo - ha fatto discutere a Firenze, di sicuro è quello di Raffaele Palladino.

Palladino torna Firenze? No, assolutamente. Ma con l'addio di Pradè, colui che di fatto dopo una stagione da 65 punti ha deciso di mandarlo via, ecco che il nome del tecnico - ancora a spasso - è quanto meno da inserire tra i "selezionabili" per una eventuale sostituzione di Pioli (assieme ad altri nomi già circolati). Nonostante l'ex tecnico viola non si sia lasciato bene con una parte del mondo viola (tifoseria e non solo), un'apertura ad un ipotetico futuro ritorno non è mai mancata. Pensieri che ora ritornano puntuali, visto che lo scenario è cambiato, ma che al momento solo pensieri restano.