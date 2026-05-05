Bologna, tre giovani del Real Madrid nel mirino: sono protagonisti con il Castilla

Stando alle indiscrezioni riportate dal Resto del Carlino di oggi, il Bologna starebbe monitorando tre giovani profili del Real Madrid. Il primo è Cesar Palacios (21 anni), fantasista con un’apparizione in Champions, una in Copa del Rey e 3 in Liga, ma soprattutto con 14 gol e 5 assist in Tercera Division con il Castilla (squadra B del Real). Poi ci sono il terzino destro David Jimenez (22) e il centrale mancino Lamini Fati, di anni 20.

Chissà che non possa essere impostata una trattativa simile a quella che ha portato dapprima Nico Paz e poi Jacobo Ramon a vestire la maglia del Como: per il fantasista il rientro a Madrid sembra ormai questione di settimane.