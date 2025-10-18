Panchine Serie B 2025/26: anche la Sampdoria cambia. Esonerato Massimo Donati
Dopo l'Empoli anche la Sampdoria cambia allenatore. È stato, infatti, esonerato da poco Massimo Donati: fatale per il tecnico la brutta sconfitta incassata ieri sera nel derby contro la Virtus Entella. Ko, quello del 'Sannazzari' numero cinque per i blucerchiati in appena otto giornate di campionato
Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:
Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)
Bari - Fabio Caserta (nuovo)
Carrarese - Antonio Calabro (confermato)
Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)
Cesena - Michele Mignani (confermato)
Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/19 Alessio Dionisi
Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)
Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)
Mantova - Davide Possanzini (confermato)
Modena - Andrea Sottil (nuovo)
Monza - Paolo Bianco (nuovo)
Padova - Matteo Andreoletti (confermato)
Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)
Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo)
Reggiana - Davide Dionigi (confermato)
Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10
Spezia - Luca D'Angelo (confermato)
Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)
Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)
Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)