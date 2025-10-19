Live TMW Lazio, Provedel: "La grinta sarà la nostra forza. Voglio riscattarmi in questa stagione"

Provedel, calciatore del Lazio, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l’Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso lo stadio di Bergamo.

Come stai vivendo questa stagione?

"L'anno scorso ho fatto delle prestazioni non all'altezza della Lazio. In questa stagione sto lavorando tanto per farmi trovare pronto come per esempio durante il tiro di Lookman".

Qual è il vostro obiettivo?

"Abbiamo iniziato in un modo abbastanza travagliato. Il nostro obiettivo è quello di portare in alto alla Lazio: stiamo cercando di trovare equilibrio e per noi questo è un grande punto di partenza. Più solidi dietro, più concreti davanti per continuare a crescere e vincere le partite. Serve lavorare tanto ascoltando ogni indicazione del mister. Conta il bene della squadra".

E' giusto dire che la Lazio sia una squadra di carattere?

"Certo, può diventare la nostra più grande caratteristica. Lo abbiamo visto oggi e anche nella gara contro il Torino: questo ti porta a fare sempre qualcosa in più. Deve essere una base su cui camminare"