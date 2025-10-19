Zappacosta sul caso Lookman: "Cose tra lui e la società, adesso è con noi al 100%"

Davide Zappacosta, laterale dell'Atalanta, ha commentato a Sky Sport il pareggio odierno per 0-0 con la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "È un peccato, perché il gol è ciò che ti fa vincere le partite. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, a tratti abbiamo dominato, specie nella ripresa. C'è tanto rammarico perché ci tenevamo a portare a casa i tre punti. La squadra lavora sempre al massimo, stiamo cercando di fare quello che ci chiede il mister".

Sul ritorno di Lookman dopo il caso estivo: "C'è feeling. Sono cose che capitano, che riguardano il ragazzo e la società. Con noi non ci sono mai stati problemi. Dobbiamo cercare di remare tutti dalla stessa parte, Lookman ora è con noi al 100%. È un ragazzo perbene, quindi non ci sono problemi".

Su cos'è cambiato con Juric: "Il mister adesso vuole giocare di più da dietro, tenere di più il pallino del gioco, non forzare le giocate e giocare in avanti quando c'è il passaggio sicuro. Ci sono tante cose che dobbiamo mettere a posto, come ogni anno c'è da lavorare".