Atalanta, Juric: "Abbiamo dominato. Lookman? Sta entrando nel vivo"

Nonostante il forcing nel finale, l'Atalanta è stata fermata sul pari dalla Lazio. Ecco le parole di Ivan Juric ai microfoni di DAZN: "Ci si può allenare su tutto: dai passaggi, ai tiri fino alle azioni in carattere generale. Abbiamo fatto una bella partita, non concedendo nulla alla Lazio e stradominando. Anche i giocatori subentrati hanno fatto molto bene".

L'uscita di Lookman è anche in funzione della Champions?

"Aveva speso tanto, ha passato un'estate turbolenta e allenandosi a parte. Da quando è rientrato, ha alzato spesso il livello. Ha anche sfiorato il gol, ha coperto bene la fascia dopo l'uscita di Sulemana. Lo vedevo un po' stanco".

C'è qualche rimpianto?

"Penso che siano stati persi punti clamorosi, tra questa, Pisa e Como. Ci sono state situazioni dove meritavamo di vincere e invece abbiamo portato a casa il punto. Dobbiamo costruire ancora meglio, alzando il livello in campo".

L'assenza del gol pesa?

"Credo sia stata fatta un'ottima partita contro una Lazio mai vista così in difficoltà. Ora ci metteremo a posto anche nella zona offensiva".