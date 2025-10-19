Lazio, Mario Gila indica la strada: "Dobbiamo imparare a soffrire come abbiamo fatto oggi"
Il difensore biancoceleste Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con l'Atalanta per 0-0. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo imparare di più a saper soffrire come abbiamo fatto oggi. Peccato perché in altre partite non l'abbiamo fatto. L’esempio che dobbiamo seguire è questo".
