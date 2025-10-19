Basic è uscito dal tunnel: "Il mio è stato un periodo difficile, devo cogliere ogni occasione"
Il centrocampista biancoceleste Toma Basic ha analizzato così a Sky Sport la partita di questa sera contro l'Atalanta, pareggiata per 0-0: "Il mio è stato un periodo difficile, ma come professionista devo cogliere ogni occasione, non c’è altro da fare. Io ora penso solo ad aiutare la squadra e a fare il meglio possibile".
E' un'Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
