Isaksen in zona mista: "Se vuoi vincere in casa della Juventus, devi fare il terzo gol"

L'attaccante biancoceleste Gustav Isaksen, intervenuto in zona mista, ha analizzato la partita pareggiata per 2-2 contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni riportate da LaLazioSiamoNoi.it: "Siamo stati a due minuti dal vincere la gara, è un peccato. Volevamo vincere, ma quello della Juve è uno stadio difficile e dobbiamo ricordarci che non è facile giocare qui. Ci sono giocatori di altissimo livello.

Su come l'avevano preparata: "Abbiamo parlato della possibilità di andare in ripartenza visto quanto attacca la Juve, si presenta con 8-9 giocatori in area e lascia spazio dietro. Ci siamo mossi bene su questo, avremmo potuto fare il terzo gol. Se vuoi vincere qui devi prendere le occasioni e fare il terzo gol. È andata così: ci prendiamo questo punto e ora guardiamo avanti verso la Coppa Italia".