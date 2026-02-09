Aleksandar Stankovic in orbita Inter. Il padre Dejan: "Se continua così, arriva ai massimi livelli"

Dejan Stankovic ha un erede in famiglia, è il figlio Aleksandar che gioca a centrocampo proprio come lui e che sta incantando grazie alle ottime prestazioni da lui esibite in questa sua avventura in terra belga con la maglia nerazzurra del Club Brugge. Oggi Deki, com'è soprannominato l'ex Inter e Lazio, è l'allenatore della Stella Rossa, ma non per questo non tiene d'occhio le evoluzioni del suo discendente.

Parlando in conferenza stampa dopo la partita vinta 5-0 sabato contro il Novi Pazar, lo stesso Dejan Stankovic si è espresso su ciò che il figlio Aleksandar sta riuscendo a fare in quel di Bruges, e sulle tante voci di calciomercato che circolano attorno a lui: "Per me è giusto che se ne parli. E io l'ho già detto, alla sua età è un giocatore già migliore di quanto non fossi io, cosa potrei consigliargli? Il tempo ci dirà tutto, la cosa più importante rimane però la continuità".

Prosegue quindi Stankovic senior parlando del figlio, ancora in orbita Inter (i nerazzurri, oltre a una percentuale sulla futura rivendita, vantano due ricompre a prezzi differenti nelle prossime due finestre di mercato estivo) Aleksandar: "Ha preso scelte eccellenti, tra Lucerna e Bruges. Se ne è andato di casa, ha sofferto, ha imparato, ha lavorato. La sua è stata una trasformazione incredibile. Migliora di partita in partita, ma ora arriva la pressione. Vedremo come reagirà dall'eliminazione in coppa, per esempio. Ma se continua su questi ritmi, farà calcio di alto livello. Non so ancora dirvi dove, ma sarà così".