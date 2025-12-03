L'agente di Gimenez allontana il mercato: "L'idea che lasci il Milan non esiste"

Rafaela Pimenta, agente di Santiago Gimenez, ha voluto difendere l'attaccante messicano che in questo periodo è ai box per infortunio. Con l'avvicinarsi del mercato di gennaio, sono tornate insistenti le voci di un suo possibile trasferimento, ma la procuratrice si è affrettata a precisare a ESPN: "Se la Premier lo desidera, non mi sorprende che lo desideri. Che ci sia uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste".

Nonostante le sue difficoltà, Pimenta crede fermamente in lui: "Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: 'No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie'".

In questa stagione Gimenez ha giocato 11 partite, segnando un solo gol contro il Lecce nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ancora a secco invece in Serie A, dove Allegri però gli ha dato molto spazio.