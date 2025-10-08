...con Alberto Pelagotti

“Il Palermo Football Meeting è stato un evento ricco di informazioni utili, visioni ed insegnamenti giusti. È stato un orgoglio essere tra gente impegnata nel mondo del calcio da anni". Così a TuttoMercatoWeb.com Alberto Pelagotti, ex portiere di - tra le altre - Empoli e Palermo.

Serie A: la Fiorentina arranca...

“Non mi aspettavo la Fiorentina in questa zona di classifica. E neppure che Inter e Milan perdessero una partita all’inizio. Il Napoli invece si sta riconfermando come una grande squadra”

Che succede ai viola?

“Magari serve solo un risultato. Una vittoria che oggi viene vista come qualcosa di impossibile. La Fiorentina ha i giocatori giusti per rialzarsi. Serve solo un risultato”

E la B?

“Monza, Venezia e Palermo sono le squadre favorite. Hanno gli organici più forti".

Il suo ex Empoli?

" L’Empoli è una squadra nuova, giovane, un po’ in rodaggio. Il tecnico è nuovo, serve tempo. Alla lunga farà un campionato di altissimo livello”

Il portiere che le piace di più in B?

“Fulignati. Ad Empoli sta facendo molto bene. Poi di portieri bravi ce ne sono. Ma se devo fare un nome, dico Fulignati".