La Spagna può sorridere: Yamal sta rispettando i tempi, il recupero prosegue senza intoppi

Lamine Yamal continua a lavorare con un obiettivo chiaro e non negoziabile: arrivare al Mondiale della prossima estate nelle migliori condizioni possibili. L’esterno del Barcellona, infatti, sta accelerando il percorso di recupero per non perdere l’appuntamento con la competizione che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada con la maglia della Spagna.

Il giovane talento blaugrana ha chiuso anticipatamente la stagione con il Barça a causa della lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, rimediata lo scorso 22 aprile durante la gara contro il Celta, in occasione di un calcio di rigore. Il club catalano aveva già chiarito in un comunicato medico che il giocatore non sarebbe più rientrato in campo in Liga, ma che il suo recupero era orientato proprio al grande appuntamento estivo.

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Le sensazioni, però, sono positive. Il percorso riabilitativo sta procedendo senza intoppi e secondo i tempi stabiliti dallo staff medico. Yamal sta seguendo un programma rigoroso, condiviso tra medici, fisioterapisti e preparatori del club, con una supervisione costante anche da parte dello staff della federazione spagnola. Il giocatore, inoltre, è in contatto diretto sia con Luis de la Fuente sia con lo staff di Hansi Flick, a conferma dell’attenzione massima attorno al suo recupero.

Nelle ultime ore, il classe 2007 ha mostrato sui social alcuni segnali incoraggianti, pubblicando immagini del lavoro in palestra all’interno della Ciutat Esportiva, dove alterna esercizi in bicicletta e prime sessioni leggere sul campo. In un messaggio pubblicato nei giorni scorsi, lo stesso Yamal aveva raccontato il proprio stato d’animo: "Dover stare fuori nel momento in cui avrei voluto aiutare di più la squadra fa male, ma tornerò più forte". Parole che oggi trovano conferma nei fatti, con il giocatore sempre più vicino al pieno recupero e determinato a non mancare il suo primo grande appuntamento mondiale.