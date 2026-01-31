Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L'Inter spera ancora in Diaby ma c'è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l'Atletico

Oggi alle 12:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

Il conto alla rovescia è iniziato. Per il mercato di tante squadre sono ore frenetiche. Cominciamo dalla Juventus, sempre alla ricerca di una punta centrale che possa avere caratteristiche diverse rispetto a quelle di Jonathan David. I bianconeri stanno provando ancora una volta per Kolo Muani. L’obiettivo sarebbe quello di riuscire ad avere in prestito l’attaccante francese almeno fino a giugno ma dipende soprattutto dal Tottenham, che deve aprire alla sua cessione. Ovviamente con l’ok del Paris Saint Germain. La Juventus si augura di portare a compimento l’operazione. È ovvio che i bianconeri si stanno cautelando anche con un piano b. E il nome che ritorna è quello di Zirlkzee su cui la porta del Manchester United non è ancora chiusa del tutto.
Il Milan intanto ha praticamente definito un colpo a sorpresa. I rossoneri hanno infatti in mano Mateta. Con il Crystal Palace è già stato trovato un accordo per giugno ma il Milan spera di anticipare l’affare subito alzando l’investimento a 35 milioni di euro. Il tutto a prescindere dal futuro di Nkunku, cercato da Fenerbahce e Roma. La trattativa si può chiudere in queste ore. La società rossonera punta a prendere anche un difensore ma in prestito. I profili da tenere presenti sono quelli di Gimenez dell’Atletico Madrid e Disasi del Chelsea.
E veniamo all’Inter. Il club nerazzurro è dall’inizio del mercato che cerca un esterno per sostituire l’infortunato Dumfries per il quale il Liverpool ha cominciato a farsi avanti.

La scelta finora non è stata facile. Dopo che è svanita l’opportunità di Cancelo, che ha preferito il Barcellona, l’Inter si è messa in movimento su altri giocatori. Allo stato attuale la situazione è tutta in divenire. Il ritorno di Perisic è ormai difficilissimo e quindi ecco che la società nerazzurra sta parlando con l’Al-Hittiad per Diaby. C’è il sì del giocatore ma serve l’ok del fondo Pif. Un’operazione che si farebbe in prestito con diritto di riscatto a 35. In Italia piace molto anche Norton-Cuffy del Genoa. Da registrare intanto su Luis Henrique il pressing di Bournemouth, Aston Villa ed Everton. I nerazzurri sono ai dettagli per Yanis Massolin del Modena. L’attaccante resterà in prestito fino a giugno in gialloblù.
Molto movimento anche in casa Atalanta con Lookman al centro dell’attenzione. Tanti club in questi mesi si sono affacciati per capire un’eventuale fattibilità dell’operazione con il club nerazzurro che in estate ha resistito di fronte ad un offerta superiore ai 40 milioni di euro dell’Inter. Dopo l’assalto del Fenerbahce ci sta provando l’Atletco Madrid. La posizione dell’Atalanta è sempre molto rigida nonostante il contratto di Lookman abbia scadenza il 30 giugno 2027. Nel caso in cui però arrivasse una proposta giusta a quel punto la sua cessione potrebbe diventare concreta. Se la trattativa si dovesse fermare potrebbe partire Sulemana. La Roma è una possibile destinazione come del resto il Napoli. Gli azzurri nel frattempo hanno già bloccato Alisson Santos dello Sporting Braga.

