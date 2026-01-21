Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas

Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas TUTTO mercato WEB
Fabrizio Biasin
Oggi alle 00:01Editoriale
Fabrizio Biasin

Partiamo dall’eterna e interessantissima diatriba tra giochisti e risultatisti, ‘na rottura di maroni devastante che ci ha bruciato gli ultimi neuroni rimasti e che, però, continua incredibilmente a far parlare come se fosse il primo giorno. Ebbene, signore e signori cari, anche noi diciamo la nostra: non esiste alcuna differenza sensata e logica tra allenatori giochisti e allenatori risultatisti, così come non esiste alcun allenatore che non abbia come scopo principale la vittoria. Manco uno. L’unica differenza sensata è tra allenatori che riescono a trasmettere la loro idea di calcio – qualunque essa sia – e allenatori che non ci riescono. I primi sono bravi, capaci, intelligenti, i secondi incapaci, chiacchieroni, pochissimo utili. Fabregas riesce a trasmettere la sua idea di calcio al Como? Sì. E quindi è bravo. Allegri riesce a trasmettere la sua idea di calcio al Milan? Sì. E quindi è bravo. Fine. Ciao. Arrivederci e grazie.

Spalletti dice: “Rinnovo? Non ho fatto ancora nulla per meritarmelo”. La dichiarazione saggia di un allenatore saggio. Uno che (come tutti gli altri) prende elogi dopo ogni vittoria e rimbrotti dopo ogni non vittoria. E voi direte “è normale”. E sarà pure normale ma proviamo ad andare un filo oltre. Dal suo arrivo in bianconero Spalletti in campionato ha perso contro Napoli, Cagliari, pareggiato con Lecce e vinto tutte le altre. Contro Lecce e Cagliari, tra l’altro, ha giocato partite di gran spessore, finite male un po’ per caso e un po’ per scarsa capacità dei suoi terminali di far male agli avversari. In generale ha fatto vedere buon calcio e organizzazione, che poi è la prerogativa per poter immaginare un futuro meno disordinato. Morale: non deve essere Spalletti a sperare nel prolungamento del contratto con la Juve, ma il contrario, perché è solo con un po’ di continuità che si può tornare a costruire qualcosa di concreto.

Le pernacchie dedicate a Fabregas per aver detto che ama un certo tipo di filosofia raccontano perfettamente il nostro modo di concepire il balun. Dice De Zerbi: “Non capisco gli attacchi a Fabregas. Quando parla non mi sembra manchi di rispetto a nessuno o faccia il fenomeno”. E ha ragione, ma del resto è il trattamento che in passato è toccato anche a lui e che dipende unicamente da un grande e imperdonabile difetto: entrambi provano a parlare di calcio. Pensa te che follia.

E il Milan? L’orizzonte è sereno. Pochi se ne sono resi conto, ma i rossoneri hanno superato alla grande la fase delle “tante partite una dietro all’altra” che poteva segnare il cammino di una rosa assai asciutta e, invece, non ha fatto danni clamorosi, anzi. Ora è iniziata una nuova fase, quella del Diavolo che può programmare, studiare, preparare al meglio il suo appuntamento settimanale. E in questo Allegri è stra-maestro, probabilmente il più bravo di tutti. Il Milan è squadra da scudetto? Eccome, e il primo a saperlo è proprio mister Max (anche se – giustamente – non ce lo dirà mai).

E, infine, talune sentenze:

- Malen è buono (Graziarcazzo)
- I kit di Sinner sono agghiaccianti
- La Coppa d’Africa è uno spettacolo meraviglioso. Sì, anche con i suoi deliri
- Perdere a fantacalcio per lo 0.5 tolto a Carlos Augusto causa ammonizione inesistente decretata dal sciur Di Bello è devastante
- Nico Paz è il giocatore più forte della Serie A

Ultime due faccende post Champions, eccole qui:

1. L’Inter contro l’Arsenal gioca una partita fatta di buone occasioni alternate a sciocche distrazioni, ma deve arrendersi contro la capolista della Premier che dalla panca può permettersi di fare entrare giocatori come Rice, Martinelli e Gyokeres. Per i nerazzurri saranno playoff dopo aver perso con una squadra, banalmente, più forte. Inchinarsi di fronte a corazzate del genere è la normalità. Sapete invece cos’è la cosa anormale? Essere riusciti a giocare due finali di Champions in tre anni dopo aver battuto colossi come Bayern, Barcellona e lo stesso Arsenal. Quello sì non era per nulla scontato.
2. Così Antonio Conte prima di FC Copenhagen-Napoli: “Gli assenti? Proveremo a fare un’impresa ma nessuno di noi è un mago. È evidente che siamo in grandissima difficoltà: ci sono annate strane, forse arriva tanta negatività da altre parti...”. E ancora: “Questa è la quarta partita in nove giorni, è una cosa assurda. Chi fa il calendario dovrebbe passarsi la mano sulla coscienza, si sottopongono i calciatori a stress fisici e mentali molto dispendiosi”. Avrebbe tutto molto senso se non fosse per due questioni. 1) Un anno fa, rivolto a chi aveva il doppio impegno, diceva così: “Hai voluto la bicicletta? E ora pedala”. 2) Pareggiare in 11 contro 10 contro il Copenhagen e mettere insieme 8 punti in 7 partite non è accettabile nemmeno se sei incerottato all’inverosimile. E questo lo sa benissimo anche lui.

Articoli correlati
Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan:... Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Biasin: "Inter-Napoli sfida scudetto ma non sarà decisiva. Sorpreso da Chivu" Biasin: "Inter-Napoli sfida scudetto ma non sarà decisiva. Sorpreso da Chivu"
Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e... Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Altre notizie Editoriale
Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti... Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia... Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un... Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti,... Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il... Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti... Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe... L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan:... Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
2 Sucic rende onore all'avversario: "In questo momento l'Arsenal ha la miglior difesa al mondo"
3 21 gennaio 2013, Wesley Sneijder lascia l'Italia. È un nuovo giocatore del Galatasaray
4 Slot: "De Zerbi grande allenatore. Non contano i titoli, io lo sceglierei subito per una big"
5 Napoli, Conte: "Partita buttata nel secondo tempo, oggi non ci sono attenuanti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifica Champions, l'Inter perde la top 8 ma il Napoli rischia anche il posto ai playoff
Immagine top news n.1 Avanti di un uomo e di un gol, il Napoli si fa rimontare a Copenaghen: 1-1 amaro in Champions
Immagine top news n.2 L'Inter regge l'urto quanto può: l'Arsenal è superiore e vince 1-3 a San Siro
Immagine top news n.3 Mourinho: "Si parla di me e di Spalletti, ma c'è la Champions e si gioca Juventus-Benfica"
Immagine top news n.4 Inter, Marotta 'tratta' Jakirovic in diretta TV con Boban: "Ci vediamo domani!"
Immagine top news n.5 Scontri sull'A1: il Viminale vieta le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino a fine stagione
Immagine top news n.6 Fiorentina, ecco Fabbian in città per le visite mediche. Le cifre dell'affare col Bologna
Immagine top news n.7 Roma, Bailey in partenza dalla Capitale. Il giamaicano fa ritorno all'Aston Villa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.2 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.3 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.4 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marraffa: "Mercato invernale complicato. Se non ci sono uscite è difficile comprare"
Immagine news Serie C n.2 Marraffa: "Union Brescia protagonista del mercato. Curioso di vedere che farà il Foggia"
Immagine news Serie A n.3 Il Como di Fabregas e le chance Champions secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Luis Henrique: "Andremo ai playoff pazienza, l'importante è giocare e fare bene"
Immagine news Serie A n.2 Sucic rende onore all'avversario: "In questo momento l'Arsenal ha la miglior difesa al mondo"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte: "Partita buttata nel secondo tempo, oggi non ci sono attenuanti"
Immagine news Serie A n.4 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
Immagine news Serie A n.5 Inter, Dimarco: "Ci giocheremo tutto all'ultima. Nel caso, pronti a giocare i playoff"
Immagine news Serie A n.6 Copenhagen, Neestrup: "Un punto non è mai una vittoria, anche contro il Napoli"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Vukovic: "Qui per migliorarmi. Faccio un passo avanti nella mia carriera"
Immagine news Serie B n.2 Padova, vertice di mercato Banzato-Mirabelli: pronto il rilancio per Giunti
Immagine news Serie B n.3 Empoli, occhi in casa Team Altamura per la difesa: piace il capitano Silletti
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Cangiano verso il ritorno in Serie C: vicino l'accordo con il Foggia
Immagine news Serie B n.5 Sounas: "Contro lo Spezia servirà un altro Avellino. Ma in B ogni partita è difficile"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Cuni e Benedetti restano in stand by. Il punto sulle trattative in entrata
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Morte Di Nunno, Gaburro: "Disarmante schiettezza. A Lecco impresa straordinaria"
Immagine news Serie C n.2 Morte Di Nunno, Bonazzoli: "Diretto e schietto, teneva al Lecco. Vi racconto un aneddoto"
Immagine news Serie C n.3 Morte Di Nunno, le condoglianze dell'Audace Cerignola alla famiglia
Immagine news Serie C n.4 Trapani sanzionato dal Giudice Sportivo: "Sospensione degli abbonamenti ai pseudo-tifosi"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Renzo Rosso: "Società pazzesca come città e tifosi. Meritiamo la Serie B"
Immagine news Serie C n.6 Marraffa: "Mercato invernale complicato. Se non ci sono uscite è difficile comprare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kyvag guida le rossonere. Catena dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Grassadonia: "Con la Roma servirà anche gestire bene le risorse. Siamo corte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?