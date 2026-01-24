Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic

La Juventus continua a movimentare il mercato. I bianconeri hanno rotto gli indugi e sono ai dettagli per En-Nesyri del Fenerbahce. L’attaccante ha detto sì e raggiungerà Torino nelle prossime ore. Un’accelerazione necessaria visto che su Mateta la situazione si era molto complicata con il Crystal Palace, in primis per le divergenze sulla valutazione con poi anche sulla formula. La Juventus ha raggiunto un accordo con il club turco sulla base di un prestito oneroso intorno a 1,5 milione di euro con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. I bianconeri si accolleranno ovviamente anche l’ingaggio per la seconda parte della stagione. È chiaro che questa operazione non sarà l’unica in attacco anche perché da tempo c’è la necessità di dare un cambio a Yildiz. La Juventus per l’immediato sta cercando di prendere Juanlu Sanchez su cui c’è forte anche il Napoli. La dirigenza però è già proiettata anche sul futuro. A giugno i bianconeri proveranno ad arricchire ulteriormente la rosa. Di Tonali abbiamo già detto. È lui il grande colpo che la società sta preparando per l’estate ma i piani portano a prendere in considerazione anche molti parametri zero. Cominciamo dalla difesa dove un obiettivo è sicuramente Marcos Senesi attualmente in forza al Bournemouth. Un giocatore che abbina forza fisica a qualità tecnica. Per il ruolo di esterno il club bianconero ha già bloccato Mingueza del Celta Vigo. A centrocampo un altro obiettivo è di sicuro Kessié che si svincolerà dall’Al-Alhi. In questi giorni la Juventus ha fatto il punto della situazione con i suoi agenti. Un nodo importante da superare è l’ingaggio ma si lavora per trovare un’eventuale soluzione. Piace molto anche Bernardo Silva, che a fine stagione concluderà la sua esperienza al Manchester City.

E veniamo al Napoli. Dopo aver definito la cessione di Lang al Galatasaray (in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto a 30) e quella di Lucca al Nottingham Forest (in prestito oneroso a 1 milione e diritto di riscatto a 34 più bonus) gli azzurri hanno preso Giovane dal Verona a titolo definitivo. Un affare da 2,5 milioni di euro più 18 di bonus facilmente raggiungibili. Non dovrebbe essere finita qua perché l’infortunio di Neres rende necessario un intervento anche per un esterno offensivo. Qui la scelta non è facile anche perché serve un giocatore pronto subito. L’ultima idea porta a Cambiaghi ma il Bologna al momento non ha alcuna intenzione di cederlo. Gli altri nomi sono quelli di Maldini, Boga e Sancho.

L’Inter dopo aver preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria non ha ancora mollato la presa su Mlacic sul quale si sono lanciate diverse squadre. All’estero si è fatto sotto anche il Borussia Dortmund. In Italia c’è da registrare il forte inserimento dell’Udinese. Anche Como e Bologna sono alla finestra. In questa ultima settimana di mercato però l’Inter cercherà di prendere un vice Dumfries e nelle ultime ore sono decisamente salite le quotazioni per un possibile ritorno di Perisic. Il croato ha già dato la sua disponibilità al trasferimento e per vestire di nuovo la maglia nerazzurra è pronto a rinunciare a un contratto fino al 2027. Il Psv potrebbe lasciarlo anche partire ma solo se dovesse uscire dalla Champions League. Anche la Roma non ha certo finito le operazioni in entrata. Adesso la ricerca si è concentrata su un esterno offensivo. Non è certo un compito semplice ma Massara sta sondando tutte le piste possibili per regalare a Gasperini un’ulteriore arma in più. La Roma sta pensando a queste tre opzioni: Tel del Tottenham, Carrasco dell’Al-Shabab e Sauer del Feyenoord.