Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton

Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

La stagione per ora non è stata delle migliori (nonostante la vittoria in Supercoppa contro il Bologna) ma il Napoli vuole terminarla nel migliore dei modi e per questo serve necessariamente il piazzamento in Champions League. Da questo dipenderanno le strategie future che hanno come obiettivo quello di andare ad investire possibilmente su giovani di prospettiva, insomma under 23. Un percorso già iniziato nell’ultimo mercato con l’acquisto a titolo definitivo di Giovane dal Verona. Il club azzurro ha già le idee chiare su chi puntare per il prossimo anno. E su Hojlund non ci sono dubbi. Il suo riscatto sarà automatico in caso di piazzamento tra le prime quattro ma l’operazione si farà a prescindere da questo. Anche perché serve guardare a lungo termine. Lukaku resta un giocatore importante ma è normale che se per lui dovesse arrivare un’offerta importante magari dall’Arabia verrebbe valutata. E poi c’è Lucca che potrebbe essere riscattato dal Nottingham Forest per cui ripartire da Hojlund diventa fondamentale. Tra l’altro il danese a Napoli si trova benissimo e non vede l’ora di poter continuare la sua avventura in azzurro.E chi sta davvero impressionando è Alisson Santos, che è arrivato proprio sul gong della sessione invernale dallo Sporting Lisbona. Un’operazione con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15. Il suo impatto è stato estremamente positivo e se dovesse continuare così il Napoli potrebbe definire l’operazione con la società portoghese. Tenendo presente che questo affare ha buone chances di essere finanziato dal riscatto di Lang da parte del Galatasaray. Per quanto riguarda Vergara (che grazie anche alla fiducia di Conte sta dimostrando tutto il suo valore), non ci saranno problemi per un ulteriore rinnovo di contratto.

A fine campionato le parti si aggiorneranno per allungare di un anno fino al 2031 con adeguamento di ingaggio. In difesa ci potrebbero essere partenze illustri. Juan Jesus infatti andrà in scadenza e poi c’è anche la questione Beukema. L’olandese arrivato dal Bologna non ha trovato molta continuità. L’emergenza difensiva che si è creata (con l’ultimo infortunio anche di Rrahmani) può dargli possibilità importanti. E comunque I prossimi mesi saranno decisivi per capire cosa potrà accadere. Per lui c’è interesse in Premier League . È evidente che in questo settore il Napoli dovrà pensare di intervenire. Tra i profili monitorati c’è sicuramente Solet dell’Udinese. Non è finita qua nel senso che l’ipotesi di un vice Di Lorenzo resta concreta per la prossima stagione. E qui attenzione a Zappa del Cagliari (che a gennaio è stato ad un soffio dal vestire la maglia azzurra). Per la fascia sono seguiti Norton-Cuffy del Genoa e Boey, di proprietà del Bayern Monaco, in prestito fino a giugno al Galatasaray. Il Napoli infine si sta muovendo per l’estate anche per il centrocampo. I riflettori sono puntati su Joao Gomes del Wolverhampton.

