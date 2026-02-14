Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un'ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus

Oggi alle 00:07
Niccolò Ceccarini

Prima la Champions poi una campagna estiva con un obiettivo ben preciso: un grande attaccante. Il Milan pensa già al futuro e di sicuro una delle priorità è rafforzare il settore offensivo. Già a gennaio l’idea era di anticipare un colpo ma poi l’operazione Mateta per i problemi fisici della punta del Crystal Palace non è andata in porto. Il Milan vuole aumentare tanto le sue potenzialità e per questo ha in testa già diverse soluzioni. Partiamo dal sogno Lewandowski. Il polacco a fine campionato dovrebbe lasciare il Barcellona. Prenderà una decisione sul suo futuro. E se sarà addio con il club blaugrana diventerà una grandissima occasione a parametro zero. Il Milan in questo momento non è in vantaggio ma
resta alla finestra in caso di apertura del giocatore. Su Lewandowski ci sono anche Atletico Madrid, Fenerbahce Chicago Fire e un club arabo.
L’ultima idea invece porta a Gabriel Jesus, che non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza con l'Arsenal nel giugno 2027. Nell’ultima sessione un piccolo sondaggio c’è stato ma niente di particolarmente approfondito. Il discorso potrebbe farsi interessante a giugno visto che la situazione è in evoluzione. La grande occasione resta sempre Vlahovic. Le possibilità che possa continuare il suo percorso in bianconero sono minime. L’addio è quasi scontato. L’attaccante serbo piace da tempo ad Allegri.

Il problema è relativo alla richiesta di ingaggio visto che oltre un certo limite il club rossonero non può andare. E stiamo parlando di una cifra non superiore ai 6 milioni di euro a stagione. Un altro attaccante che piace molto è Kean, che peraltro ha una clausola rescissoria di 62 milioni, valida dal 1 al 15 luglio. Il Milan però intende alzare il livello anche in difesa. A gennaio i rossoneri hanno provato con vari profili, da José Maria Gimenez a Dragusin. In estate però non ci saranno solo loro nel mirino visto che nella lista è entrato anche Gila. La difficoltà è convincere la Lazio con un’offerta adeguata, visto che il 50 per cento della cifra incassata dall’eventuale cessione finirà al Real Madrid. Il Milan non vorrebbe superare i 20 milioni di euro.
Il prossimo sarà anche il mercato dei portieri. E si preannuncia una bella sfida tra due big italiane per Vicario. Il numero uno del Tottenham a fine anno potrebbe anche lasciare la società inglese. L’Inter da tempo sta pensando al dopo Sommer e lui è sicuramente un profilo che piace molto. Non è un caso che era stata proprio la società nerazzurra a trattarlo per prima con l’Empoli prima del suo trasferimento in Inghilterra. Ma l’Inter non è l’unica veramente interessata, visto che anche la Juventus ha cominciato a farci un pensiero. La permanenza di Di Gregorio non è affatto così scontata e per questo la dirigenza bianconera ha iniziato a capire eventuali margini di manovra. Tornando all’Inter, i riflettori sono puntati anche sul Sassuolo. Ormai da qualche mese gli osservati speciali sono Koné (riscattato proprio a gennaio dal Marsiglia per 13 milioni di euro) e Muharenovic (su cui la Juventus ha il 50 per cento sulla rivendita), che stanno disputando un’ottima stagione.

Editoriale di Niccolò Ceccarini
