Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio

Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbioTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 00:45Editoriale
Lorenzo Di Benedetto

Il mercoledì di Champions League ha ridato speranza al calcio italiano. L'Atalanta ha evitato il disastro assoluto del nostro Paese in Champions League, con una qualificazione agli ottavi frutto di una partita leggendaria giocata con lo spirito di chi sapeva di poter centrare l'impresa, nonostante lo 0-2 dell'andata. L'Italia avrà dunque una rappresentante al prossimo turno, la Dea sarà tra le migliori sedici d'Europa, evitando così un evento che sarebbe stato tanto negativo quanto storico. Nella storia della Champions League, infatti, non è mai accaduto che nessuna italiana approdasse agli ottavi di finale e l'ultima volta senza una nostra squadra a quel punto della competizione è stata nella Coppa dei Campioni 1987/88, quando il Napoli di Maradona fu eliminato dal Real Madrid ai sedicesimi.

Ecco, il pericolo di scrivere una triste pagina di storia è scampato e il segnale dato dall'Atalanta è di quelli importantissimi per tutto il movimento, che per un attimo ha pensato anche di poter riuscire a fare il doppio miracolo, visto che anche la serata dell'Allianz Stadium è stata ricca di mille e più emozioni. Alla fine la Juventus si è dovuta arrendere al Galatasaray ai supplementari, complice l'inferiorità numerica, ma dopo il delirio di Istanbul, con il 5-2 che aveva compromesso la qualificazione, la Juve è stata in grado di reagire e di sognare di poter raggiungere l'Atalanta agli ottavi di finale. A conti fatti l'Inter resta quella che ha deluso di più in Champions League, vista l'eliminazione contro il Bodo/Glimt, più inattesa delle altre.

Un applauso enorme deve essere fatto a Raffaele Palladino, condottiero di un'Atalanta che prima del suo arrivo sembrava essere smarrita. L'ex tecnico della Fiorentina non ha sbagliato praticamente niente e merita di essere presente e futuro del club nerazzurro in panchina. Stessa cosa che, a prescindere da tutto, meriterebbe anche Luciano Spalletti alla Juventus. Sì, perché se è vero che la corsa in campionato si è complicata tantissimo e che l'eliminazione dall'Europa è ormai realtà, non possiamo non considerare il grande lavoro fatto dall'allenatore di Certaldo a Torino, sponda bianconera. Sul suo rinnovo non dovrebbero esserci dubbi, la società non deve fare l'errore di lasciarlo andare via senza puntare su di lui.

Chi invece essere valutato attentamente, prima di prendere decisioni sul futuro, è la dirigenza, ma tutto dipenderà da cosa succederà da qui al prossimo 24 maggio, giorno dell'ultima giornata di campionato. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League a pagare non dovrebbe essere Spalletti, ma chi ha costruito la squadra, facendo vari errori sul mercato, sia in estate che a gennaio. Lo scorso anno Giuntoli fu esonerato, nonostante il quarto posto e due sessioni di trasferimenti dettate dal miglioramento del bilancio. Il suo compito, quello che il club gli aveva chiesto, fu portato a termine con successo, ma non bastò per la conferma. Ecco, perché quest'anno le cose dovrebbero andare diversamente? A fine stagione lo sapremo. Per il momento a godere è solo l'Atalanta, che ha centrato il miracolo sportivo più importante della stagione delle nostre squadre, sperando che non sia l'ultimo.

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 febbraio
Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio... Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa... Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa Galatasaray
Altre notizie Editoriale
Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano... Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci).... Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso... Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi... Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo... Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di... Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo.... La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati... Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
2 Juventus-Galatasaray, Llorente contro il VAR per il rosso a Kelly: "Non era neanche giallo"
3 Spalletti rimane in silenzio dopo Juventus-Galatasaray. L'allenatore non rilascerà interviste
4 Ranking per il 5° posto Champions, fortuna che c'è l'Atalanta. Ma siamo attardati
5 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Immagine top news n.1 La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big
Immagine top news n.2 Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa Galatasaray
Immagine top news n.3 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
Immagine top news n.4 Atalanta e Juventus salvano la faccia della Serie A in Champions. L'Inter è la vera delusione
Immagine top news n.5 Juventus-Galatasaray 3-2, le pagelle: Osimhen non perdona, Zhegrova sì. Miracolo McKennie
Immagine top news n.6 Juventus comunque da applausi: crollo ai supplementari, 3-2. Galatasaray agli ottavi di Champions
Immagine top news n.7 Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, le pagelle: Pasalic è mr. Wolf, Krstovic rischia la salute
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, il motivo del fallimento europeo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Gavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico"
Immagine news Altre Notizie n.3 Beretta: "Atalanta, puoi ribaltarla col Borussia. Juve, rischierei Yildiz se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
Immagine news Serie A n.3 Chiellini: "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic". E parla del suo futuro (e di quello di Spalletti)
Immagine news Serie A n.4 Atalanta e Juventus salvano la faccia della Serie A in Champions. L'Inter è la vera delusione
Immagine news Serie A n.5 Del Piero: "La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa epica"
Immagine news Serie A n.6 Osimhen: "Conosco la Juventus e sapevo sarebbe stata dura. C'è molto da migliorare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Rozzio prosegue con la Reggiana: "Era la mia volontà. Dionigi? Mai giocato contro di lui"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Longo e le gerarchi dei leader: "Il capitano resta Pucino, Mantovani è il vice"
Immagine news Serie B n.3 Il Cesena ribadisce la fiducia a Mignani. Ma deve tirar fuori qualcosa in più dalla squadra
Immagine news Serie B n.4 Ballardini può sorridere: Izzo vede il rientro in campo con l'Avellino
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, rientro in gruppo per Begic e Palma: Viti in dubbio per la sfida al Bari
Immagine news Serie B n.6 Bari, Longo e il mercato: "Alcuni calciatori che stavano giocando hanno preferito altre piazze"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
Immagine news Serie C n.2 La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.3 "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, si ferma Tribuzzi: rush finale con il centrocampista in dubbio. La nota del club
Immagine news Serie C n.5 La parabola di Cisco all'Union Brescia: con l'arrivo di Marras il suo minutaggio è crollato
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Gobbi: "A Cittadella per giocarcela a viso aperto. Vogliamo centrare la salvezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.5 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…