Il Milan accorcia sull'Inter, il Como sogna. Colpo Lecce: la classifica aggiornata di Serie A

Colpaccio del Milan nel derby contro l'Inter e campionato che non è ancora chiuso del tutto. A dieci giornate dalla fine della Serie A i rossoneri di Massimiliano Allegri sono infatti tornati a -7 dalla squadra di Chivu e il discorso Scudetto è ancora aperto. Brutta sconfitta anche per la Roma di Gasperini contro il Genoa, con Como e Juventus che ne hanno approfittato: Fabregas è adesso alla pari dei giallorossi mentre Spalletti è a -1.

In coda importantissimo successo del Lecce nello scontro diretto contro la Cremonese, mentre la Fiorentina non è andata oltre lo 0-0 nella sfida del Franchi contro il Parma. I viola escono dalla zona retrocessione ma non possono certo stare tranquilli. Chiuderà la ventottesima giornata la sfida di stasera tra Lazio e Sassuolo all'Olimpico.

La classifica di Serie A

Inter 67 punti (28 partite giocate)

Milan 60 (28)

Napoli 56 (28)

Roma 51 (28)

Como 51 (28)

Juventus 50 (28)

Atalanta 46 (28)

Bologna 39 (28)

Sassuolo 38 (27)

Udinese 36 (28)

Lazio 34 (27)

Parma 34 (28)

Cagliari 30 (28)

Genoa 30 (28)

Torino 30 (28)

Lecce 27 (28)

Fiorentina 25 (28)

Cremonese 24 (28)

Hellas Verona 18 (28)

Pisa 15 (28)

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Lauriente. Allenatore: Grosso.