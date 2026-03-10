Trapani, arriva la nuova penalizzazione dal TFN: -5 in classifica. Antonini: "Sentenza incredibile"

Era una giornata che si attendeva con grande apprensione in casa Trapani e in tutto il Girone C di Serie C: il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato sul futuro del club granata, con la 31ª giornata di campionato che scorreva in contemporanea sugli altri campi. L'ipotesi più temuta, l'esclusione dal torneo, non si è però materializzata.

Il TFN ha deciso di sanzionare il club siciliano con 5 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con un'ammenda di 1.500 euro, per violazioni di natura amministrativa. Il deferimento era stato avviato lo scorso 3 gennaio su segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

Il peso dei 20 punti complessivi

Con questa nuova sottrazione, il Trapani raggiunge un totale di 20 punti di penalizzazione da parte della Giustizia Sportiva nel corso della stagione. Il risultato immediato è una caduta al penultimo posto del Girone C: il club granata si ritrova ora a quota 23 punti, un solo punto in più del fanalino di coda Foggia, con sole 8 giornate ancora da disputare.

La nuova classifica del Girone C è la seguente:

Benevento 73 , Catania 60* , Cosenza 56 , Salernitana 54 , Crotone 51 , Casertana 49* , Audace Cerignola 45* , Monopoli 44* , Casarano 40* , Team Altamura 40 , Potenza 40 , Atalanta U23 35* , Cavese 34 , Sorrento 33 , Latina 32 , Picerno 31 , Giugliano 28 , Siracusa 24 , Trapani 23 , Foggia 22

(* una gara in più; Trapani penalizzato di 20 punti; Siracusa penalizzato di 6 punti)

Antonini: "Scioccato, ma la cosa più importante è che non ci hanno escluso"

Il presidente Valerio Antonini ha commentato a caldo la sentenza con parole durissime nei confronti della decisione, definendola "incredibile" e sottolineando come non si possa prescindere dal fatto che il motivo alla base della penalizzazione era stato sospeso da una Corte di Giustizia Tributaria. Pur ammettendo la propria contrarietà alla sentenza, Antonini ha riconosciuto che l'aspetto fondamentale era la sopravvivenza sportiva del club: la mancata esclusione dal campionato rappresenta, a suo giudizio, il risultato più importante, lasciando aperti i margini per recuperare i punti sottratti nelle sedi giudiziarie competenti.

Il contesto: uno scenario che il calcio italiano conosce

L'ipotesi di un'esclusione in corsa non era priva di precedenti. Nella stagione 2021-22 il Catania venne estromesso dalla Serie C a quattro giornate dal termine, con ripercussioni significative sull'intera classifica del girone di appartenenza. Un'eventuale estromissione del Trapani avrebbe prodotto effetti simili nel Girone C, eliminando la retrocessione diretta e ridisegnando la lotta sia per i vertici che per la salvezza, proprio come accadde con l'Audace Cerignola dopo l'esclusione di Taranto e Turris nella passata edizione del torneo.

La sentenza di oggi ha evitato questo scenario, ma la strada verso la permanenza nella categoria si presenta ora in salita come non mai.