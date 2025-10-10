Il SudTirol prolunga con Odogwu, alla Cavese arriva Luciani. E c'è il curioso caso di Spezia

La seconda sosta stagionale per la Nazionale ha chiaramente fermato il campionato di Serie B, che ha mandato in archivio sette giornate e riprenderà poi venerdì 17 ottobre con la sfida tra Sampdoria e Virtus Entella, ma non ha fermato il calciomercato: nessun volto nuovo arrivato in cadetteria, ma un rinnovo. Il SudTirol, infatti, ha reso noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto dell'attaccante trentaquattrenne Raphael Odogwu, che ha prolungato con la società biancorossa fino al 30 giugno 2027. Il precedente contratto, in scadenza nel giugno 2026, è stato così esteso di una stagione.

Novità si sono invece registrate in Serie C: per risollevarsi da una situazione di classifica non positiva, penultimo posto nel Girone C di Serie C, la Cavese ha annunciato l'arrivo in biancoblù dell'esperto difensore classe 1990 Alessio Luciani: il contratto sottoscritto avrà validità fino al 30 giugno 2026.

A proposito di mercato, un curioso caso è occorso a Spezia. Il giovane brasiliano Leonardo Da Veiga, tesserato dal club circa un mese fa per esser poi aggregato alla formazione Primavera (con la quale comunque non ha ancora esordito), ha detto di esser stato scelto dai liguri tramite l'intelligenza artificiale (avrebbe caricato dei video su una piattaforma apposita, che ha confermato la sua versione): la società però, ha nettamente smentito il ricorso all'A.I. per la scelta dei giocatori, che nasce dal lavoro di scouting.