Conte si è ripreso il Napoli. Colloquio con la squadra nel giorno del ritorno a Castel Volturno

La giornata di martedì è stata quella dell'inevitabile ritorno a Castel Volturno di Antonio Conte. L'allenatore del Napoli ha terminato la settimana di permesso e ha diretto l'allenamento dopo aver trascorso, in accordo con il club partenopeo, alcuni giorni nella sua casa di Torino. Il tecnico ha ovviamente avuto un dialogo con la squadra azzurra, cosa che continuerà anche con il rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Non è da escludere neanche un intervento da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha bisogno di ripartire con una mentalità diversa e questo Conte lo ha chiarito pure nel corso delle lunghe telefonate che ha avuto con il direttore sportivo Giovanni Manna e con il numero uno della società. È lecito aspettarsi colloqui con tutti, pure con gli infortunati, perché l'atteggiamento che è stato mostrato dai campioni d'Italia in carica a Bologna è un segnale che potrebbero esserci degli scontenti. Per scongiurare questa eventualità, l'ex allenatore di Chelsea, Tottenham, Juventus e Inter, parlerà pure con gli infortunati.

Se il metodo Conte avrà sortito gli effetti sperati lo si capirà meglio sabato 22 novembre, quando alla ripresa è attesa al Maradona l'Atalanta di Raffaele Palladino, che nel frattempo ha preso il posto dell'esonerato Juric.