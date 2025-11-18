Gran Galà del Calcio: tutti i candidati in vista dell'1 dicembre. Calcagno: "Premio unico"

È stato presentato a Milano, nella conferenza stampa andata in scena al palazzo Enel, il prossimo Gran Gala del Calcio AIC, che si terrà l’1 dicembre, in una serata presentata da Fabio Caressa e Federica Masolin. "È un riconoscimento speciale perché nasce dal voto di chi vive quotidianamente il nostro sport - ha ricordato Umberto Calcagno, presidente dell'assocalciatori -. Calciatori e calciatrici che giudicano i propri colleghi. Un premio autentico, che esalta il merito".

Di seguito l’elenco dei candidati.

Il 1° dicembre si terranno le premiazioni del Gran Galà del Calcio AIC, nella giornata di oggi però c'è la cerimonia di presentazione delle varie candidature. Di seguito tutti i nominati:

CANDIDATI MIGLIOR PORTIERE

De Gea David (Fiorentina)

Sommer Yann (Inter)

Svilar Mile (Roma)

CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE DESTRO

Di Lorenzo Giovanni (Napoli)

Dodo (Fiorentina)

Dumfries Denzel (Inter)

CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE SINISTRO

Angeliño (Roma)

Dimarco Federico (Inter)

Tavares Nuno (Lazio)

CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE

Acerbi Francesco (Inter)

Bastoni Alessandro (Inter)

Buongiorno Alessandro (Napoli)

N'Dicka Evan (Roma)

Rrahmani Amir (Napoll)

CANDIDATI MIGLIOR CENTROCAMPISTA

Barella Nicolò (Inter)

Calhanoglu Hakan (Inter)

Lobotka Stanislav (Napali)

McTominay Scott (Napoli)

Paz Nicolás (Como)

Reljnders Tijani (Milan)

CANDIDATI MIGLIOR ATTACCANTE

Lautaro Martínez (Inter)

Lookman Ademola (Atalanta)

Lukaku Romelu (Napoli)

Kean Moise (Florentina)

Retegui Mateo (Atalanta)

Thuram Marcus (Inter)

CANDIDATI MIGLIOR ALLENATORE

Conte Antonio (Napoll)

Fabregas Cesc (Como]

Ranieri Claudio (Roma)

CANDIDATI MIGLIORE SQUADRA

Bologna FC 1909

FC Internazionale Milano

SSC Napoli

CANDIDATI MIGLIORE ARBITRO

Aureliano Gianluca

Chiffi Daniele

Doveri Daniele

CANDIDATI MIGLIOR GIOVANE SERIE B

Angori Samuele (Pisa)

Bertola Nicolò (Spezia)

Floriani Mussolini Romano (Juve Stabia)