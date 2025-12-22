Due punti persi per Pisacane, un buon punto per Gilardino: il bilancio di Cagliari-Pisa 2-2

Lo scontro salvezza tra Cagliari e Pisa, valido per il 16° turno di Serie A, nel pomeriggio si è concluso con un rocambolesco pareggio per 2-2. Dopo un primo tempo molto combattuto, in cui il Pisa era andato in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Tramoni al 44', il Cagliari ha reagito con personalità nella ripresa. Al 59', Folorunsho ha segnato di testa su assist di Zappa, andando peraltro a schiantarsi contro il palo infortunandosi (dentro Mazzitelli); al 71', è arrivato invece il gol del vantaggio, firmato da Kilicsoy, autore di un gran tiro sotto la traversa e del suo primo sigillo in Serie A. Partita chiusa? No, perché all'89' il Pisa ha trovato il pareggio: Calabresi ha recuperato palla e servito Leris sulla destra, poi passaggio rasoterra per Moreo e gol del definitivo 2-2. Un pareggio che, per come si era messa la partita, ha lasciato sicuramente più soddisfatto mister Gilardino, che non i tifosi sardi.

L'analisi di Pisacane

"Dispiace perché nelle ultime gare in casa abbiamo buttato quattro punti. Dobbiamo mettere dentro un po' di sana furbizia, capire che, ad un certo punto, la gara è finita. Nel primo tempo siamo stati sottotono, anche se qualche azione l'abbiamo confezionata. Soffrivamo i calci piazzati e la profondità del Pisa. Nella ripresa la squadra è cresciuta di condizione. Oggi sono due punti persi".

L'analisi di Gilardino

"Rispetto alla partita di Lecce, oggi faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno approcciato alla gara. Nel primo tempo siamo andati molto bene, siamo andati in vantaggio e lì dovevamo chiudere la partita. È difficile giocare qui, abbiamo subito troppo per 20' e preso due gol che non dovevamo prendere. Dobbiamo lavorare di più, anche se negli ultimi minuti abbiamo avuto una grande reazione".