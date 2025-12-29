Probabili formazioni Si è conclusa la 17^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 17^ giornata di Serie A:

PARMA-FIORENTINA 1-0 - Il tabellino

Marcatore: 48' Sorensen (P)

PARMA (4-3-3): Corvi; Britschigi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé (81' Ordonez), Sorensen, Keita (90'+4' Cremaschi); Ondrejka (68' Estevez), Benedyczak (68' Oristanio), Pellegrino (90'+4' Djuric). All.: Cuesta.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Viti (63' Fortini), Comuzzo (86' Kouadio), Pongracic; Parisi (76' Gosens), Mandragora (63' Piccoli), Fagioli, Ndour (76' Sohm); Gudmundsson, Kean. All.: Vanoli.

Le pagelle di Parma-Fiorentina

TORINO-CAGLIARI 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 28' Vlasic (T), 45' Prati (C), 66' Kilicsoy (C)

TORINO (3-5-2): Paleari, Tameze, Maripan, Ismajli, Pedersen (80' Aboukhlal), Asllani (77' Ngonge), Gineitis (80' Ilkhan). Lazaro (68' Nkounkou), Vlasic, Adams (68' Zapata), Simeone. All: Baroni.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Deiola; Palestra, Adopo, Mazzitelli (72' Cavuoti), Prati (84' Obert), Idrissi; Gaetano (68' Esposito), Kilicsoy (72' Borrelli). All: Pisacane.

Le pagelle di Torino-Cagliari

LECCE-COMO 0-3 - Il tabellino

Marcatori: 20' Paz (C), 66' Ramon (C), 75' Douvikas (C)

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh (70' N'dri); Pierotti (79' Sala), Stulic (70' Camarda), Sottil (79' Helgason). All.: Di Francesco.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46' van der Brempt), Ramon, Diego Carlos (78' Kempf), Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda (84' Baturina), Paz, Rodriguez (80' Kuhn); Douvikas. All.: Fabregas.

Le pagelle di Lecce-Como

UDINESE-LAZIO 1-1 - Il tabellino

Marcatori: 80’ Vecino (L), 95’ Davis (U)

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (41’ st Buksa), Solet; Zanoli (41’ st Palma), Piotrowski, Karlstrom (41’ st Miller), Ekkelenkamp, Bertola (20’ st Kamara); Zaniolo, Davis. A disp. Sava, Nunziante, Lovric, Ehizibue, Camara, Zarraga, Gueye. All.: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (43’ st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (43’ st Lazzari); Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri (37’ st Isaksen), Noslin (28’ st Castellanos), Zaccagni. A disp. Furlanetto, Mandas, Tavares, Patric, Farcomeni, Fernandes, Pedro. All.: Sarri.

Le pagelle di Udinese-Lazio

PISA-JUVENTUS 0-2 - Il tabellino

Marcatori: 73' Kalulu, 91' Yildiz (J)

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi (39' st Buffon); Touré, Leris (33' st Lorran), Aebischer (33' st Marin), Vural (20' st Hojholt), Angori (20' st Bonfanti); Moreo, Tramoni. A disp.: Nicolas, Scuffet, Albiol, Coppola, Denoon, Mbambi, Esteves, Maucci, Piccinini. All.: Gilardino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso (41' st Kostic), Thuram, Locatelli (15' st Zhegrova), McKennie; Yildiz (49' st Joao Mario), Koopmeiners (41' st Miretti); Openda (15' st David). A disp.: Perin, Scaglia, Rouhi, Pedro Felipe, Adzic, Milik. All.: Spalletti.

Le pagelle di Pisa-Juventus

MILAN-HELLAS VERONA 3-0 - Il tabellino

Marcatori: 45+1' Pulisic, 48' rig. Nkunku, 53' Nkunku (M)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (41' st Odogu), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (30' st Athekame), Loftus-Cheek (25' st Fofana), Modric (25' st Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (30' st Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Odogu, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (30' st Serdar), Niasse, Al-Musrati (40' st Harroui), Bernede, Bradaric (20' st Valentini); Giovane (1' st Sarr), Mosquera (1' st Orban). A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.

Le pagelle di Milan-Verona

CREMONESE-NAPOLI 0-2 - Il tabellino

Marcatori: 13' Hojlund, 45' Hojlund (N)

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (36' st Floriani); Barbieri (15' st Johnsen), Payero, Grassi (32' st Bondo), Zerbin (32' st Bonazzoli), Pezzella; Sanabria (15' st Moumbagna), Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Sarmiento, Vazquez, Vandeputte, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (43' st Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (45' st Gutierrez); Neres (28' st Buongiorno), Hojlund (44' st Lucca), Elmas (6' st Lang). A disposizione: Contini, Ferrante, Marianucci, Vergara, Ambrosino. Allenatore: Conte.

Le pagelle di Cremonese-Napoli

BOLOGNA-SASSUOLO 1-1 - Il tabellino

Marcatori: 47' Fabbian (B), 63' Muharemovic (S)

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea (43' st Holm), Lucumì, Vitik, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini (26' st Dominguez), Fabbian (25' st Immobile), Rowe (39' st Odgaard), Dallinga (25' st Castro). A disp.: Messina, Franceschelli, Freuler, Tomasevic, Casale, Ferguson, Lykogiannis, De Silvestri, I. Sulemana. All.: Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé (14' st Doig); Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato (26' st Fadera), Pinamonti, Laurienté (44' st Cheddira). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Skjellerup, Moro, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Pierini. All.: Grosso.

Le pagelle di Bologna-Sassuolo

ATALANTA-INTER 0-1 - Il tabellino

Marcatore: 65' Lautaro Martinez (I)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (30' st Samardzic); Zappacosta (1' st Musah), De Roon, Ederson, Zalewski (20' st Bernasconi); De Ketelaere, Pasalic (13' st Sulemana); Scamacca. A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Comi, Brescianini, Ahanor, Maldini, Krstovic. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella (31' st Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (38' st Frattesi), Dimarco (31' st Carlos Augusto); Thuram (19' st Esposito), Lautaro (38' st Diouf). A disp.: J. Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Cocchi, Spinaccè, Cinquegrano. Allenatore: Chivu.

Le pagelle di Atalanta-Inter

ROMA-GENOA 3-1 - Il tabellino

Marcatori: 13' Soulé (R), 20' Koné (R), 31' Ferguson (R), 42' st Ekhator (G)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (28' st Ghilardi), Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante (28' st Pisilli), Koné, Wesley (40' st Rensch); Soulé (11' st El Shaarawy), Dybala; Ferguson (40' st Dovbyk). A disposizione: D. Vasquez, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Romano, Mirra. All.: Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Otoa, Ostigard (14' st Marcandalli), J. Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (14' st Fini), Frendrup (33' st Masini), Ellertsson, Aaron Martin; Vitinha (28' st Ekhator), Ekuban (14' st Colombo). A disposizione: Lysionok, Thorsby, Stanciu, Sabelli, Carboni, Hugo Cuenca, Venturino, Mihelsons. All.: De Rossi

Le pagelle di Roma-Genoa 3-1