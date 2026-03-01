TMW I romanisti fischiano Spalletti, gli juventini applaudono Dybala: diversa accoglienza per gli ex

Diversa accoglienza per i due grandi ex dell'incontro Roma-Juventus. Se come detto mister Luciano Spalletti è stato infatti fischiato dai tifosi romanisti, sia durante il sopralluogo pre-partita sia alla lettura delle formazioni ufficiali, Paulo Dybala ha ricevuto gli applausi del settore ospiti. Nel frattempo, a ridosso del fischio d'inizio, il cantante Marco Conidi ha cantato live la canzone "Mai Sola Mai".

Le formazioni ufficiali di Roma-Juve

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.