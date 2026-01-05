Il Napoli regola 2-0 la Lazio: quarta vittoria di fila senza subire reti, ma si ferma Neres

Il Napoli prosegue la corsa alle spalle del Milan in classifica. La squadra di Antonio Conte conquista la quarta vittoria consecutiva fra campionato e Supercoppa Italiana senza subire reti superando 2-0 la Lazio all'Olimpico nella prima partita del 2026. Una partita mai messa in discussione con i gol di Spinazzola e Rrahmani arrivati nella prima frazione di gara mentre nel secondo tempo è stato il nervosismo a salire in cattedra con il rosso a Noslin per doppia ammonizione e le espulsioni di Mazzocchi e Marusic per reciproche scorrettezze.

Da valutare le coazioni di Neres, uscito anzitempo dal match per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. La sua presenza contro il Verona adesso è in dubbio.

Soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi Antonio Conte che in conferenza stampa ha commentato: "Ci stiamo togliendo soddisfazioni importanti, dovremo giocare ogni tre giorni e lo stiamo facendo sempre con pochi giocatori nella rosa, ci sarà un sovraccarico di minuti nelle gambe dei giocatori. Oggi abbiamo avuto l'espulsione di Mazzocchi e il problema alla caviglia a Neres, spero non sia nulla di grave perché sarebbe un'ulteriore tegola e non ne abbiamo bisogno".

Amaro il commento di Maurizio Sarri: "Per quanto riguarda la partita il divario tecnico è palese, probabilmente avremo perso ugualmente ma ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo fatto un primo tempo che in fase difensiva è stato un vorrei ma non posso, sembravamo orientati a pressare alto ma per timore ci siamo abbassati e abbiamo perso tutti gli uno contro uno".