Napoli, la prima diagnosi dopo l'infortunio di Neres: è in dubbio per l'Hellas Verona
Brutte notizie in casa Napoli durante la sfida contro la Lazio. A metà secondo tempo si è fermato David Neres, costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver accusato un problema alla caviglia sinistra. L’esterno offensivo ha chiesto immediatamente il cambio, lasciando spazio a Pasquale Mazzocchi.
Per Neres si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra: nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Nel finale di gara il brasiliano ha lasciato il terreno di gioco visibilmente dolorante, sorretto dallo staff medico azzurro.
A questo punto Neres è da considerare in forte dubbio per la prossima partita. Il Napoli, infatti, tornerà a scendere in campo tra tre giorni: ad attenderlo c'è l'Hellas Verona al Maradona. Da vedere, poi, se Neres riuscirà a rientrare per il big match in programma tra una settimana contro l'Inter.