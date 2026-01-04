Lazio-Napoli 0-2, le pagelle: Politano una freccia, Spinazzola e Rrahmani in gol, male Noslin

Risultato finale: Lazio-Napoli 0-2

LAZIO (a cura di Marco Pieracci)

Provedel 5,5 - Più gol incassati che parate effettuate, capitola davanti alle prime due conclusioni. E sulla terza gli viene in soccorso la traversa. In generale, non trasmette sicurezza.

Marusic 4 - Posizionamento rivedibile in occasione del vantaggio di Spinazzola, piuttosto approssimativo in diverse letture. Perde completamente il controllo nel finale: atteggiamento censurabile.

Gila 6 - Hojlund è annunciato in condizioni di forma stratosferiche, ma non punge più di tanto: cerca di stargli addosso scortandolo verso l’esterno per renderlo meno pericoloso.

Romagnoli 6 - Nel gioco aereo dovrebbe dettare legge, ma ogni pallone scaraventato da quelle parti scatena il panico generale. Evita il peggio, sbrogliando alcune situazioni.

Pellegrini 5 - Politano martella la fascia, ne soffre le iniziative e quando l’esterno azzurro mette il turbo sono dolori: portato a spasso in occasione del vantaggio, non riesce a limitarlo. Dal 62’ Lazzari 5,5 - Dal suo ingresso ci si attende maggior spinta, niente di ciò: resta tutto come prima.

Guendouzi 6 - Le voci di mercato che lo vogliono in partenza non sembrano turbarlo granché, resta centrato sul qui e ora: tra i pochi a salvare la faccia, è l’unico a rendersi pericoloso.

Cataldi 5 - Rovella è recuperato, ma almeno per il momento la cabina di regia è ancora roba sua: non particolarmente lucido, pigro il passaggio sbagliato dal quale nasce il primo gol. Dal 71’ Belahyane 5,5 - Ci mette un po’ di buona volontà, ma solo quella non può bastare.

Basic 5,5 - Poca personalità nello sviluppo dell’azione, nessun inserimento degno di nota. Non regge il peso del duello in mediana con due mostri sacri come Lobotka e McTominay.

Cancellieri 5 - Il più volenteroso del tridente offensivo, vive di fiammate improvvise ma gli rimane sempre il colpo in canna. Perennemente in ritardo nei ripiegamenti difensivi. Dal 71’ Isaksen 5,5 - Un paio di ripartenze in contropiede, senza lasciare il segno: non sposta.

Noslin 4,5 - Eccesso di altruismo sullo 0-0, quando prova a servire Zaccagni anziché schiacciarla verso la porta. Svuota l’area di rigore, gli manca il killer instinct. Si fa pure cacciare.

Zaccagni 5 - Ingabbiato da Conte, diventa un giocatore normale incapace di rompere gli schemi. Zero spunti, non gli riesce niente e si innervosisce rischiando pure il secondo giallo. Dall’87’ Pedro s.v.

Maurizio Sarri 5 - Lazio sull’orlo di una crisi di nervi e mai veramente in partita. La superiorità del Napoli è schiacciante. Fa poco o nulla per impedire che venga a galla in maniera così manifesta. Lo sblocco del mercato potrebbe dargli una mano, ma c’è davvero tanto da lavorare.

NAPOLI

Milinkovic-Savic 6 - Pochissime le occasioni in cui la Lazio lo chiama in causa. Sempre sicuro invece palla al piede nell’innescare la manovra del Napoli nonostante la pressione da parte degli avversari sui difensori.

Di Lorenzo 7 - Ci mette il corpo per murare il colpo di testa di Noslin dopo i primi minuti. Intervento efficace e che salva un gol quello del capitano del Napoli. Da una rete salvata ad una propiziata, visto che il vantaggio di Spinazzola nasce da un suo recupero alto.

Rrahmani 7,5 - Tempestivo nell’andare ad accorciare gli spazi sugli attaccanti della Lazio lasciando loro pochissimo spazio per arrivare a concludere verso Milinkovic-Savic. Si fa trovare al posto giusto al momento giusto sul cross di Politano quando realizza la rete del 2-0 per i suoi. Dal 79’ Buongiorno s.v.

Juan Jesus 6,5 - La sua partita non inizia bene visto che si addormenta e si fa soffiare il pallone da Cancellieri creando di fatto il primo pericolo per la sua squadra. Una volta prese le misure sull’avversario non sbaglia più un intervento.

Politano 7,5 - Un moto perpetuo sulla fascia destra, un pericolo continuo. Sfrutta le sue qualità certamente più offensive per fare male alla difesa della Lazio. Il suo cross, uno dei tanti di ottima qualità, è perfetto per Spinazola in occasione del gol del vantaggio azzurro. Col contagiri anche il secondo assist di giornata questa volta per la testa di Rrahmani.

McTominay 6,5 - Fa girare il gioco della sua squadra con rapidità eludendo la pressione dei giocatori della Lazio. Si vede poco nel vivo dell’azione ma resta comunque prezioso nell’abbassare i ritmi quando gli avversari pressano e a creare pericoli.

Lobotka 7 - Si divincola molto bene nel traffico di maglie biancocelesti in mezzo al campo anche se in alcuni frangenti potrebbe essere più preciso. Guida però la manovra della squadra di Antonio Conte con i tempi di un metronomo.

Spinazzola 7,5 - Da quinto a quinto. Anzi da quarto a quarto, visto che il centrocampo del Napoli è a quattro. Sceglie ottimamente il tempo dell’inserimento in area sul cross di Politano e supera Provedel con una conclusione al volo precisa. Dal 79’ Gutierrez s.v.

Elmas 6,5 - Si inverte spesso di fascia con Neres. Prova l’accelerazione nel tentativo di creare la superiorità numerica. Non sempre ci riesce ma comunque la sua prestazione resta comunque positiva. Va vicinissimo al gol con un colpo di testa che si stampa sulla traversa, nella ripresa potrebbe far meglio quando mette a lato di un soffio. Dall’86’ Lang s.v.

Hojlund 6,5 - Non è facile divincolarsi dalla marcatura di due giocatori molto fisici come Gila e Romagnoli. Si sacrifica molto per i compagni cercando di aprire gli spazi nella retroguardia della Lazio, cerca la giocata personale ad inizio secondo tempo ma non è fortunato. Dall’86’ Ambrosino s.v.

Neres 6,5 - E’ sempre una spina nel fianco ogni volta che cerca l’accelerazione in profondità. I difensore della Lazio faticano a contenerlo quando fa vedere la sua velocità palla al piede. Si ferma nel secondo tempo per un problema fisico. Dal 70’ Mazzocchi 5 - Fa vedere buoni spunti, cerca sempre il fondo per il cross verso il centro dell’area facendo valere la sua velocità. Rovina tutto arrivando alle mani con Marusic e guadagnando un rosso diretto.

Antonio Conte 7,5 - Guida la manovra della sua squadra, come sempre, con grande partecipazione. Come se avesse il joystick. Il suo Napoli mette subito le cose in chiaro nella prima mezz’ora poi amministra il gioco nel secondo tempo per tre punti che gli permettono di stare in scia del Milan.