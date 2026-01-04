Il Napoli risponde al Milan: Spinazzola e Rrahmani piegano la Lazio, 2-0 e un finale elettrico

Con i gol di Spinazzola e Rrahmani il Napoli piega la Lazio e resta in scia del Milan capolista, in attesa della sfida dell'Inter contro il Bologna di stasera. La squadra di Antonio Conte si è imposta 2-0 all'Olimpico e inizia il 2026 con il sorriso.

Le scelte dei tecnici

Maurizio Sarri conferma la formazione della vigilia con Matteo Guendouzi in campo dal primo minuto a centrocampo insieme a Cataldi e Basic. In difesa davanti a Provedel spazio a Marusic a destra, Pellegrini a sinistra mentre la coppia centrale è formata da Gila e Romagnoli. In attacco il tridente formato da Cancellieri, Noslin e Zaccagni. Antonio Conte non avrà a disposizione Lorenzo Lucca, nemmeno in panchina. In attacco con Hojliund ci sono Elmas e Neres. Tutto confermato il resto dell'undici con Milinkovic-Savic in porta, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus in difesa e McTominay e Lobotka in mezzo al campo mentre sugli esterni spazio a Spinazzola e Politano.

Dominio Napoli

La prima occasione è dei padroni di casa con Juan Jesus che si addormenta e si fa soffrire il pallone da Cancellieri. Il suo cross è per Noslin che colpisce di testa da Di Lorenzo salva con il corpo un gol fatto. La risposta partenopea è un calcio di punizione dal limite dell’area affidato a Lobotka ma l’apertura del centrocampista per Rrahmani è imprecisa e il pallone termina sul fondo. Poco prima del quarto d’ora gli ospiti passano in vantaggio con un recupero sulla trequarti di Di Lorenzo che appoggia per Politano. L’esterno effettua un cross verso il centro dell’area dove c’è Spinazzola, abile ad aprire il piattone e a superare Provedel con una conclusione al volo. Il vantaggio galvanizza gli uomini di Conte che sfondano ancora a destra sempre con Politano ma il suo cross per Hojlund viene deviato in corner dall’ottimo anticipo di Romagnoli. Il raddoppio arriva poco dopo la mezz’ora e nasce ancora dai piedi di Politano. L’esterno azzurro si incarica di una battuta di un calcio di punizione. Il suo cross è per Rrahmani che colpisce di testa e supera Provedel per il 2-0. Dopo uno spunto di Cancellieri che non torva lo specchio della porta, il Napoli va vicinissimo al tris con un colpo di testa di Elmas che si stampa sulla traversa.

Elettricità nel finale

Gli azzurri di Conte approcciano la ripresa con lo stesso piglio e Neres scappa via sulla destra e cross al centro verso Spinazzola ma il colpo di testa dell’esterno viene respinto da Romagnoli, ben appostato in area. Nemmeno sessanta secondi più tardi, Hojlund tenta la giocata personale ma il centravanti calcia sull’esterno della rete. I padroni di casa faticano a contenere gli attacchi azzurri con Lobotka e compagni che fanno girare il pallone con rapidità e cercano poi l’imbucata sulle corsie laterali. Al 68’ sia accende un capannello in campo con Milinkovic-Savic che va a muso duro su Noslin reo di essere andato in pressione su un pallone in restituzione ai partenopei. Nel frattempo Conte è costretto al primo del match con Neres che si ferma per un problema fisico, in campo Mazzocchi. Ancora il neo entrato protagonista di un cross al bacio alla ricerca di Elmas ma il suo colpo di testa si perde di poco sul fondo. All’80’ è McTominay che cerca la conclusione dalla distanza ma il pallone si perde sul fondo mentre un minuto più tardi la Lazio resta in dieci per il rosso sventolato da Massa a Noslin che, già ammonito, atterra fallosamente Buongiorno. Finale elettrico all’Olimpico con il direttore di gara che espelle Mazzocchi e Marusic, venuti alle mani dopo uno scontro di gioco. Al 90’ la Lazio può tornare in partita ma il colpo di testa di Guendouzi, su cross di Pedro, si stampa sulla traversa.