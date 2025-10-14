Arriva il primo esonero in Serie B. L'Empoli solleva dall'incarico mister Pagliuca
La notizia era già nell'aria, ne avevamo parlato alcuni giorni fa, e adesso arriva l'ufficialità: nella settimana della ripresa del campionato dopo la sosta per la Nazionale, l'Empoli opta per il ribaltone in panchina, formalizzando l'esonero di mister Guido Pagliuca. Con lui, sollevati dai rispettivi incarichi anche altri membri dello staff.
Di seguito, la nota della società azzurra:
"Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Guido Pagliuca, dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone.
A mister Pagliuca e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".
Ricordiamo che questo è il primo esonero stagionale in Serie B, con la stagione cadetta che dopo 7 giornate giocate non aveva visto scossoni. A breve comunque sarà nominato il sostituto (Alessio Dionisi), che farà il suo esordio domenica, nella sfida contro il Venezia. Di seguito, a tal proposito, il programma del turno del fine settimana:
SERIE B, 8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre 2025
Ore 20.30 Virtus Entella-Sampdoria
Sabato 18 ottobre 2025
Ore 15.00 Frosinone - Monza
Ore 15.00 Mantova – Südtirol
Ore 15.00 Pescara-Carrarese
Ore 15.00 Reggiana-Bari
Ore 17.15 Juve Stabia-Avellino
Ore 19.30 Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre 2025
Ore 15.00 Palermo-Modena
Ore 17.15 Empoli-Venezia
Ore 19.30 Catanzaro-Padova
