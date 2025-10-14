Ufficiale Arriva il primo esonero in Serie B. L'Empoli solleva dall'incarico mister Pagliuca

La notizia era già nell'aria, ne avevamo parlato alcuni giorni fa, e adesso arriva l'ufficialità: nella settimana della ripresa del campionato dopo la sosta per la Nazionale, l'Empoli opta per il ribaltone in panchina, formalizzando l'esonero di mister Guido Pagliuca. Con lui, sollevati dai rispettivi incarichi anche altri membri dello staff.

Di seguito, la nota della società azzurra:

"Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Guido Pagliuca, dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone.

A mister Pagliuca e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".

Ricordiamo che questo è il primo esonero stagionale in Serie B, con la stagione cadetta che dopo 7 giornate giocate non aveva visto scossoni. A breve comunque sarà nominato il sostituto (Alessio Dionisi), che farà il suo esordio domenica, nella sfida contro il Venezia. Di seguito, a tal proposito, il programma del turno del fine settimana:

SERIE B, 8ª GIORNATA

Venerdì 17 ottobre 2025

Ore 20.30 Virtus Entella-Sampdoria

Sabato 18 ottobre 2025

Ore 15.00 Frosinone - Monza

Ore 15.00 Mantova – Südtirol

Ore 15.00 Pescara-Carrarese

Ore 15.00 Reggiana-Bari

Ore 17.15 Juve Stabia-Avellino

Ore 19.30 Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre 2025

Ore 15.00 Palermo-Modena

Ore 17.15 Empoli-Venezia

Ore 19.30 Catanzaro-Padova