La Roma cerca il nuovo DS: non solo Giuntoli, occhio anche a Manna, D'Amico e Sogliano

La Roma attende di sapere cosa le riserverà il finale di questa stagione, se parteciperà alla prossima edizione della Champions League o se ci sarà da 'accontentarsi' di un piazzamento nella solita Europa League, sempre che non succeda qualcosa di peggio. Al di là del campo e delle ultime giornate di campionato che attendono Gasperini e i suoi ragazzi, c'è però un futuro da costruire e un nuovo dirigente designato per fare il mercato da individuare.

L'attuale direttore sportivo Frederic Massara è infatti ai titoli di coda, Gasperini lo ha di fatto silurato nell'ultima conferenza stampa e non è un mistero che i Friedkin vadano già alla ricerca del suo erede sulla scrivania di Trigoria. Con un bel po' di nomi che sono emersi, qualcuno che attende ancora dalle retrovie, può essere utile fare un punto.

Chi sono i candidati a diventare nuovo DS della Roma? Il nome di Cristiano Giuntoli, ex Juventus e Napoli, rimane in corsa anche se sembra aver perso qualche posizione. Ai Friedkin piace molto Giovanni Manna, ma De Laurentiis non sembra disposto a volerlo liberare. Discorso simile anche per un altro profilo apprezzato come Tony D'Amico dell'Atalanta. In corsa c'è anche Sean Sogliano, in scadenza con l'Hellas Verona dalla quale ha ricevuto però una proposta per firmare un nuovo accordo di durata triennale.

Di sicuro, uno dei primi compiti per il nuovo DS della Roma sarà quello di entrare in sintonia con Gasperini. Quantomeno di farlo meglio rispetto all'accoppiata composta da Massara e dall'ormai ex senior advisor Ranieri, con cui si è arrivati a far volare gli stracci.